Urheilu

Eurooppa-liigassa rumasti hävinneen HJK:n Aki Riihilahti: ”Meillä ei ole tekosyitä”

Katastrofi

LjubljanaLjubljanassa. Siltä HJK:n tulos näyttää päivä sen jälkeen, kun HJK hävisi vierasottelun Olimpija Ljubljanalle lukemin 0–3 Eurooppa-liigan kolmannella karsintakierroksella.Helsingin Sanomat haastatteli Ljublajanassa HJK:n toimitusjohtajaa Aki Riihilahtea https://www.hs.fi/haku/?query=aki+riihilahtea siitä, miltä tämän kauden europelit ovat näyttäneet ja mitä johtopäätöksiä niistä voi vetää.

Mitä mieltä olet HJK:n vierasottelusta Ljubljanassa?

”Onhan se iso pettymys, sekä esitys että tulos. Se jättää kotiotteluun todella ison vuoren kiivettäväksi. Olimpija ei ollut kolmannen karsintakierroksen joukkueeksi mitenkään erityisen, tai sanotaan, että kolmannella kierroksella tulee yleensä kovempi vastustaja.”

Mitä mieltä olet ollut kokonaisuutena näistä viidestä europelistä?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Olen pyytänyt jalkapallojohtajaa [ Juho Rantalaa https://www.hs.fi/haku/?query=juho+rantalaa ] ja valmennusta tekemään analyysin koko kaudesta. Sen olen pyytänyt jo aikaisemmin. Eihän europelit ole itsenäinen kokonaisuus, vaan ne liittyvät myös Veikkausliigaan.Kokonaisuutena meillä oli ja on mielestäni tänä vuonna toisella ja kolmannella karsintakierroksella vastustajat, jotka voidaan onnistumisilla hyvinkin voittaa. Toistaiseksi ei onnistuttu. Tietysti nyt on vielä ottelupari kesken. Vierasottelu BATE Borisovia vastaan voidaan kokea onnistumiseksi.

Miltä tulevaisuus europeleissä näyttää?

”Olin tekemässä tätä muutosta, jossa mestareiden tie Eurooppa-liigan karsinnoissa jatkuu. Jatkossakin tie pienempien maiden mestareille on huomattavasti helpompi kuin koskaan aiemmin.Elokuun lopussa teemme vuosille 2021-2024 lopullisen esityksen, joka todennäköisesti muuttaa täysin dramaattisesti [tilannetta] paremmaksi. Laajennus [Eurooppa-liigaan]. Uskon, että minun esitys menee läpi. Rakenteellisesti se on täyskäännös kaikille pienille maille.”

Mitä HJK voisi tehdä paremmin pärjätäkseen paremmin europeleissä?

”Tähän varmaan jalkapallojohtaja ja valmentaja osaavat vastata paremmin. He tekevät urheilullisen analyysin.Toimitusjohtajana olen vastuussa lopulta kaikista yksiköistä. Mielestäni meillä on kaikki edellytykset pärjätä tässä kilpailussa paremmin. Kyse on siitä, mitä teemme päivittäin ja millaiset pelaajat meillä on parhaassa iskussa europeleissä. Mielestäni meillä ei ole hirveän suuria tekosyitä, miksi emme ole pärjänneet toistaiseksi paremmin tänä vuonna. Mielestäni meillä on ollut tarpeeksi työkaluja pärjätä tänä vuonna, joten varmasti pitää tarkastella meidän kaikkien tekemiä valintoja.Emme ole toistaiseksi onnistuneet monella sektorilla urheilullisesti tänä vuonna.”

Miksi?

”Se on tietenkin kysymys urheilupuolelle. Odotan sitä analyysiä. Isompi kysymys on, mikä pitää muuttua, jotta jatkossa tehdään paremmin?Kyllähän meidän kunnianhimo on suurempi kuin mitä tänä vuonna olemme toistaiseksi saavuttaneet.”

Miten tärkeätä seuralle on menestyminen europeleissä?

”Todella tärkeätä. Meillä on kolme strategisesti keskeistä asiaa, joissa meillä ei saisi olla mitään syytä olla onnistumatta: kotimaassa voittaminen, pelaajien saaminen eteenpäin ja menestys europeleissä. Mielestäni meillä on tarpeeksi työkaluja menestyä. Veikkausliigan voittaminen on tietysti edellytys seuraavan vuoden peleille.”

Voisiko HJK satsata enemmän joukkueeseen?

”Ilman muuta. Jos on identifioitu hyvä pelaaja, joka halutaan, olemme yrittäneet saada sellaisen. Olemmeko onnistuneet identifioimaan oikeita pelaajia, se on hyvä kysymys. Meillä ei ole mahdottomia rajoitteita taloudellisesti onnistua paremmin. Mielestäni tänä vuonna olisi voinut ottaakin enemmän jopa riskiäkin, mutta se vaatii tietysti sen, että on identifioitu oikeat pelaajat.

Toimiiko HJK:ssa riittävän hyvin pelaajien kartoittaminen?

”Siinä prosessissa on varmasti parannettavaa. HJK ei ole löytänyt [pelaajien kartoittamiseen] siihen mitään viisastenkiveä. Meidän rahat ja Veikkausliiga on raami. Mielestäni siihen raamiin voisi kovalla työllä löytyä sopivia pelaajia. Pelaajaneuvotteluissa olemme onnistuneet hyvin ja olemme saaneet pelaajia hyvin eteenpäin. ”

Päävalmentaja Mika Lehkosuolla loppuu sopimus, onko hänen kanssaan käyty keskusteluita (sopimuksesta)?

”Olen sanonut ennenkin, että henkilöasioista ei keskustella median välityksellä. Ensin pitää saada avainasemassa olevilta henkilöiltä analyysi, jotta voi nähdä koko kuvan paremmin.”