Urheilu

Yleisurheilun valmennus­johtaja Jorma Kemppainen ei halua puntaroida omaa asemaansa – ”Haluan lajille kaikkea

BERLIINI.

Ajassa

Tapahtuuko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Valmennusjohtaja

Suomen

Oliko