Urheilu

Honka murskavoitolla Naisten Mestarien liigan pudotuspeleihin – ”Päästiin juhlimaan kentällä ja kopissa”

Espoolainen

Heti

Maanantain

Hongan

32 joukkueen

Hongan

Juttua muokattu 13.8. kello 20.34: Jutussa luki aiemmin, että Uefa olisi maksanut Hongalle 30 000 euroa turnaukseen osallistumisesta, mutta tämä ei pitänyt paikkaansa. Ainoa maksettu summa oli matkakustannuksiin saatu 12 000 euroa.