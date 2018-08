Urheilu

Ammattilais­koripalloilija Annika Holopainen kuuli junnuna valmentajalta sanat, jotka muuttivat hänen uransa –

Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ennen

Vuonna 2012

Susiladies pelaa valmistavat maaottelut Viroa vastaan vieraissa tiistaina 14.8. ja keskiviikkona 15.8. Marraskuussa EM-karsinnoissa vastaan asettuvat Slovenia ja Romania.