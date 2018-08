Urheilu

”Onhan se mies iso kävelevä paradoksi” – Kari Hotakainen kirjoitti Kimi Räikkösestä kirjan, jonka kokonainen l

”Ei

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hotakaista

Kimin tapauksessa hiljaisuus syntyy ujouden ja älykkyyden yhdistelmästä: jos kysyt itsestäänselvyyksiä, saat vastaukseksi kaksi sanaa ja niskan raaputtamisen.

Hotakaiselle

Kimi kertoo suoraan, nostaa muiston kuin kylmän kalan katiskasta. ”Ei ikinä saisi jäädä riita selvittämättä ennen kuolemaa. Ja niin siinä just kävi.”

Yksi

”Kyllä mä olen vetänyt niin tappiin, että enää ei tarvitse.”

Nilkka on pikimusta, mutta mieli on valoisa: Lotuksen testeihin ei tarvitse mennä, joten juomista voidaan jatkaa lievästä fyysisestä esteestä huolimatta.

Millainen

Ja

Korostetut lainaukset ovat Kari Hotakaisen kirjasta Tuntematon Kimi Räikkönen (Siltala 2018, 269 sivua).