Urheilu

Klubi on taas pettymyksen partaalla – Eurooppa-liigan pudotuspelikierros on jäämässä vain haaveeksi

Tänään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jonkinlainen

Tälläkin

Oliko

Ei

Lehkosuon

Kolme pointtia illan otteluun

HJK–Olimpija Telia 5G -areenalla kello 19.00. Ruutu.fi ­näyttää ottelun.