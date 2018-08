Urheilu

Huuhkajat nousi sijan Fifa-rankingissa, Saksan sijoitus romahti

Suomen jalkapallomaajoukkue on sijalla 62 torstaina julkaistussa Fifa-rankingissa. Suomen sijoitus parani pykälällä kesäkuussa julkaistusta rankingista.



Nyt julkaisu ranking on ensimmäinen jalkapallon MM-kisojen jälkeen. Kärkipaikalle on ponkaissut MM-kultaa voittanut Ranska. Toisena oleva Belgia ja kolmantena oleva Brasilia yltävät hopeamitalisti Kroatian edelle. Kroatia nousi 16 sijaa kesäkuun rankingista.



Kovimman pudotuksen koki alkulohkoon MM-kisoissa jäänyt Egypti. Sijalta 45 kisoihin lähtenyt maa on nyt 65:s. Saksa puolestaan lähti MM-kisoihin rankingkärkenä, mutta on nyt sijalla 15. Puola putosi kymmenen sijaa ja on nyt 18:s. Saman verran heikkeni 32. sijalla olevan Islannin sijoitus. Panama putosi 14 pykälää 69:nneksi.