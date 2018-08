Urheilu

Kimi Räikkönen, millaista on olla kirjan päähenkilö? Mitä teet ensi vuonna?

Kimi Räikkönen, mikä oli ensimmäinen ajatuksesi, kun kuulit, että sinusta halutaan tehdä kirja?

”Vähän hankala sanoa. Aika monta kertaa on ollut, että on haluttu tehdä. Vastaus on aiemmin ollut aina ei. Yksi iso tekijä oli Kari [Hotakainen]. Siitä voisi tulla erilainen kuin moni olisi ajatellut.”

Et halunnut tähänastisen elämäsi elämäkertaa?

”En. Pidin, että tekijänä on Kari, joka ei ole paljon nähnyt lajia emmekä tunteneet toisiamme. Siitä tuli sitäkin kautta rehellinen.

Millaista on olla kirjan päähenkilö?

”Se ei muuta mitään. Olen joutunut laittamaan naamani niin moneen lehteen halusta tai ei-halusta lajin takia. En koe tätä erilaiseksi.”

Et pidä mistään ajamisen ulkopuolisesta asiasta, mikä liittyy formuloihin. Onko se muuttunut vuosien myötä?

”En usko, että se on muuttunut. Se ei ole ikinä ollut se, minkä takia olisin halunnut ajaa. Pääasia on ollut aina ajaminen ja olen alusta asti sanonut, että en diggaa muista hommista. Ymmärrän kyllä, että se on iso osa kokonaisuutta ja ihan ok hoitaa pois. Siellä [F1-maailmassa] on 80 prosenttia aina samoja ihmisiä. Se on sellaista turhaa ja saman kertaamista ja puhumista.”

Kirjassa ihmettelet, että Nico Rosberg palasi heti lopetettuaan varikoille. Et ilmeisesti aio tehdä samoin?

”En. Kun en ajanut muutamaan vuoteen, olin silloin yhden kerran yhdessä kisapaikassa, mutta en kisojen takia. En näe itseäni sinne. Kyllä mä [lopettamisen jälkeen] haluan viettää aikaani jossain muualla.”

Mitä teet ensi vuonna?

”Mä en tiedä vielä.”

Kari Hotakainen, mitä sinä teet ensi vuonna?

”Kaikki tallineuvottelut ovat vielä kesken.”