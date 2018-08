Urheilu

HJK avasi ilmasillan Espanjaan – Jordan Domínguez auttaa Klubin kuormitettua keskikenttää

Elokuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Ihmiset vaikuttavat sekä seurassa että Helsingissä lojaaleilta.”

HJK

”Olen hyvällä tavalla yllättynyt pelaajista ja heidän taidoistaan Suomessa.”

Domínguez

Keskikenttäpelaaja

Eurooppa-liigan kolmannen karsintakierroksen toinen osaottelu HJK–Olimpija Ljubljana torstaina Telia 5G -areenalla kello 19.00. Ruutu.fi näyttää ottelun.