Tappiokausia tahkonneen Jokerien toimitusjohtaja tyrmää pakotepuheet – näkee Venäjälle lähtemisen edelleen mahdollisuuksien kautta

Urheilu

Tappiokausia tahkonneen Jokerien toimitusjohtaja tyrmää pakotepuheet – näkee Venäjälle lähtemisen edelleen mah

Putinin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Olemme brändi brändissä, olemme intel inside. Se on täysin osa sitä bisnestä”

Kohonen

Kohonen

pojat, venäläisten kätyrit, kymmenien miljoonien tappioseura.KHL:ään neljä vuotta sitten siirtynyt Jokerit on saanut Suomessa osakseen paljon lokaa. Syytökset kumpuavat muun muassa seuran taustalla vaikuttavista venäläisomistajista ja jokaisella kaudella pakkaselle jääneestä tilinpäätöksestä.Kahden viikon päässä häämöttävää viidennen kauden alkua valmistellaan helsinkiläisseurassa täyttä häkää.Taustalla hoidetaan juoksevia asioita, kuten lentoaikatauluja ja pelaajien viisumeja, mutta eniten hiotaan ottelutapahtumaa.”Meidän pitää pystyä tuottamaan unohtumattomia hetkiä tietysti yleisölle, mutta myös pelaajille, junioreille ja median välityksellä lajia seuraaville”, Jokerien toimitusjohtaja Jukka Kohonen https://www.hs.fi/haku/?query=jukka+kohonen sanoo.”Sellaista Miro- ja Eeli-efektiä kaipaisi alkavallakin kaudella suomalaiseen lätkään”, hän viittaa Jokereissa loistaneeseen Eeli Tolvaseen https://www.hs.fi/haku/?query=eeli+tolvaseen ja HIFK:n puolustusta johtaneeseen Miro Heiskaseen https://www.hs.fi/haku/?query=miro+heiskaseen Kohosen mukaan joukkue on ainakin kauden alkua varten kasassa. Koko organisaation tavoitteeksi toimitusjohtaja linjaa pudotuspelien toisen kierroksen.Yleisöä havitellaan paikalle viime kauden keskiarvon verran eli noin 10 500 katsojaa.tuli Jokerien palvelukseen juuri helsinkiläisseuran KHL:ään siirtymisen kynnyksellä. Jokerien saamaa palautetta hän ei purematta niele.”On se aika umpimielistä. Jos ajattelee, että mistä suomalaiset yritykset ovat perinteisesti viimeisen 50 vuoden aikajaksolla hyvinvointinsa ammentaneet”, Kohonen sanoo ja antaa esimerkin.”Vaikka Neste. Kyllähän Sköldvikin jalostamo aika pitkälti venäläisellä öljyllä pyörii.”Kohosen kanssa keskustellessa käy heti ilmi intohimo Jokereita – ja bisnestä – kohtaan. Kohonen näkee KHL:ään siirtymisen enemmän mahdollisuuksien kautta.”En olisi tullut seuraan, ellei siinä olisi ollut kansainvälistymisaspektia. Näin, ja näen edelleen, että siellä [Venäjällä] on valtavat mahdollisuudet,” hän painottaa.”Asia, mikä on vaikea Suomen perspektiivistä mieltää, on että on kysymys totaalisesti erilaisesta mittakaavasta. Vähän sama kuin HJK menisi Bundesliigaan ja alkaisi pelata sen ehdoilla.”myöntää, että hänelläkin on ollut aiemmin ennakkoluuloja venäläisiä kohtaan. Hän kuitenkin näkee, että sotavuosien muodostamasta mielikuvasta olisi jo aika jatkaa Suomessa eteenpäin.

Jos

Toimitusjohtaja

Parempi ottaa suomalaisten taipumusten vastaisesti vaaksa vaaraan ja lisätä tiettyä positiivista ahneutta, Kohonen sanoo ja luettelee joukon Venäjällä aktiivisesti bisnestä tekeviä tunnettuja brändejä.”Vaikea ymmärtää, että suomalaiset ajattelisivat, ettei se kannattaisi meille, kun se kannattaa muille”, hän miettii.”Se ei mitenkään lisää kansallista sivistyspääomaa, että ollaan epäluuloisia ja nähdään itsemme vain lännen etuvartiona.”Jokerien tilannetta katsoo ulkopuolelta, toiminnan kannattavuus vaikuttaa lähinnä surkuhupaisalta heitolta. Neljän KHL-kauden liiketoiminnan tulos on pakkasella lähes 47 miljoonan euron verran.Tuntuu käsittämättömältä, että näin tappiollinen toiminta olisi kannattavaa.”Ne ovat kirjanpidollisesti tappioita. Ne ovat suunniteltuja rahoituseriä, joihin KHL:n taustavoimat ja kumppanit osallistuvat saadakseen KHL:lle parempia televisio- ja sponsorisopimuksia”, Kohonen sanoo.”Jos ajattelee Jokereiden roolia tässä mittakaavassa, mehän olemme katalysaattori. Olemme brändi brändissä, olemme intel inside. Se on täysin osa sitä bisnestä”, hän selittää.Kohonen muistuttaa lisäksi, että Jokerit maksaa kaikki veronsa Suomeen, ja kaikki Venäjältä tai muilta rahoittajilta saatu rahoitus kulutetaan Suomessa ja suomalaisiin palveluihin.haluaa tappioseuran lisäksi kumota Jokerien mieltämisen pakoteorganisaatioksi.Venäläis-suomalaiset liikemiehet Roman Rotenberg https://www.hs.fi/haku/?query=roman+rotenberg ja Gennadi Timtšenko https://www.hs.fi/haku/?query=gennadi+timtsenko ovat seuran taustayhtiöstä 49 prosenttia omistavan Arena Events Oy:n takana.Sekä Rotenberg että Timtšenko ovat Yhdysvaltojen pakotelistalla.”Monet suomalaiset, jopa pankit, luulevat tosissaan, että Jokerit on pakoteorganisaatio. Se ei ole ollenkaan niin”, Kohonen toteaa ja muistuttaa Jokerien toimivan Suomessa ja EU:ssa.”Me emme ole pakotteiden kohteena, eivätkä osakasyrityksemme ole. Toimimme Suomen lakien ja EU-direktiivien mukaisesti, ja olemme kunnon yrityskansalaisia.”

Jokerien

Jokerit kohtaa KHL:n avauskieroksella 3. syyskuuta Kunlun Red Starin Hartwall-areenalla.