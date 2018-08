Kahta EM-mitalia Berliinistä tähyävä Ronja Oja aikoo viihdyttää muuta Suomen joukkuetta mielenkiintoisella tavalla – ”Harkitsin, että pitäisikö ottaa luuttu Berliiniin mukaan”

Urheilu

Kahta EM-mitalia Berliinistä tähyävä Ronja Oja aikoo viihdyttää muuta Suomen joukkuetta mielenkiintoisella tav

Ronja Oja

”Me korjataan kyllä Suomen mitalitilanne.”

Oja

on valmistautunut maanantaina alkaviin parayleisurheilun EM-kisoihin Joensuussa. Mondon sijaan askelmerkkejä pituushyppyyn ja 100 metrin juoksuun on kuitenkin haettu esiintymislavalta.Espoossa asuvalla Ojalla on Berliinissä puolustettavanaan satasen pronssi ja pituuden hopea. Alkuviikon kuumeilu pakotti kuitenkin vähentämään lajiharjoittelua.”Nyt olen valmistunut näillä teatterijutuilla. Pari päivää ollut sitä enemmän”, Joensuussa Parafesteillä esiintymässä ollut Oja naurahtaa.”Se on harrastus, mutta on toki myös hyvä, ettei ihan koko ajan ajattele urheilua.”Syyskuisen refluksitaudin jälkeisen leikkauksen jälkeen tammikuussa harjoitusten pariin palannut Oja on kilpaillut säästeliäästi.Satanen on kulkenut tällä kaudella kuitenkin ennätysvauhtiin 13,26, mikä on myös Euroopan tilastokärki. Pituudessa hiekka pöllähtänyt parhaimmillaan 4,19 metrissä, kun ennätys kirjataan 4,51.”Nyt on luottavainen tuntuma. Pari viikkoa sitten SM-kisojen jälkeen oli vielä epävarma fiilis, mutta treeneissä on löytynyt pituushypyssä ponnistuskin”, Oja kertoo., 26, aloitti yleisurheilun yläasteikäisenä, jota ennen hän on pelannut myös maalipalloa maajoukkuetasolla.Urheiluharrastukset ovat liikuttaneet Ojaa aina kuusivuotiaasta lähtien, ja repertuaariin ovat kuuluneet myös esimerkiksi sukellus ja ratsastus.Yleisurheilun lopulta valinnut Oja sokeutui 11-vuotiaana, ja kilpailee näkövammaisten T11-luokassa. Sokeutumisen takana on synnynnäinen lasiaista ja verkkokalvoa rappeuttava vitreoretinopatia-sairaus.

