Formula 1 -kuljettaja Daniel Ricciardon ratkaisu kesäsiirtojen yllätyskäänne – ”Ei ollut yhtä avaintekijää tälle päätökselle”

Urheilu

Formula 1 -kuljettaja Daniel Ricciardon ratkaisu kesäsiirtojen yllätyskäänne – ”Ei ollut yhtä avaintekijää täl

Spa-Francorchamps, Stavelot ja Malmedy, Belgia

Kuskimarkkinoiden

Seuraavassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Entä

Carlos Sainz