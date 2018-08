Olympiakävijä Anton Lindfors kertoo urheilijan rajusta arjesta: Pelko tukirahojen loppumisesta pakottaa puskemaan kisoihin vammoista huolimatta

Urheilu

Olympiakävijä Anton Lindfors kertoo urheilijan rajusta arjesta: Pelko tukirahojen loppumisesta pakottaa puskem

Anton Lindfors

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vauhti

Lindforsin

”Riskejä on pienennetty, mutta nyt on menty vähän yli. Asiasta on ollut paljon puhetta lajin piirissä, ja toivottavasti homma muuttuu vähän mielenkiintoisemmaksi. Ei siinä ole mitään järkeä, että lajista otetaan kaikki hauskuus pois, lasketaan pari kumpua ja se on siinä”, Lindfors toteaa.

Ensi