Urheilu

Viimeiseen lähtöruutuun joutuminen muutti Bottaksen harjoituskuvioita: ”Pystyimme keskittymään kisavauhtiin”

Spa-Francorchamps

Bottas

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uusi

Belgian GP-kilpailun aika-ajot alkavat lauantaina kello 16.