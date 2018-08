Urheilu

Kimi Räikkönen kuittasi bensiinin loppumisen tyylilleen uskollisena: ”Mitä tässä voisi sanoa”

Spa-Francorchamps

Kimi Räikkönen

Missä

ei ainakaan suoralta kädeltä muistanut, onko hänen aika-ajonsa kilpailukykyisellä autolla aiemmin katkennut polttoaineen loppumiseen.Nyt niin kävi Belgiassa lauantaina. Räikkönen ehti tykittää kovimmassa sateessa nopeimman kierrosajan, mutta kun keli alkoi kuivua, hänellä ei ollut enää polttoainetta jatkaa ajamista – eikä aikaa tankata autoa uudelleen.”Mitä tässä voisi sanoa. Niin vain kävi, eikä ollut aikaa aikaa enää palata radalle. En ole vielä käynyt asioita lävitse kenenkään kanssa. Eihän siinä näin pitänyt käydä, mutta tämä nyt oli, mitä saimme tästä aika-ajosta”, Räikkönen jupisi Ferrarin lehdistötilaisuudessa.Kuudes ruutu on kaukana siitä, mihin Ferrarilla olisi ollut mahdollisuudet kiilata lähtöruudukossa.”Eihän tässä mitään pystytty tekemään toisiin. Onhan se turhauttavaa ja tämä tekee sunnuntain kisastamme niin valtavan paljon hankalamman. Valitettavasti ensimmäinen mutka ei koskaan suju kovin puhtaasti tällä rataprofiililla ja mitä kauempana on kärjestä, sitä vaikeampaa on päästä hyvin liikkeelle. Siinä piilee aina riski, että jotain menee vikaan.””Tulos on, mikä on ja näistä asemista lähdetään kisaan. Toivottavasti opimme virheistämme. Jatketaan vaan töitä”, Räikkönen sanoi.vaiheessa sitten selvisi, ettei polttoaine riitä jatkamaan ajamista?”Tiesin, kuinka paljon bensiiniä oli, mutta sitä en tiennyt, ettei ollut aikaa tankata uudelleen jatkaakseni ajamista. Muuten olisimme tehneet enemmän kierroksia. En tiedä vielä syitä, miksi näin tapahtui.”Unkarissa Ferrari toimi hyvin sateessa. Ehtikö Räikkönen saada tuntumaa, miten hyvä auto olisi ollut nyt tällä radalla samassa kelissä?”Uskoisin, että se olisi ollut ihan ok. Vaikea kyllä sanoa yhden kierroksen perusteella, kun sitten alkoi rata jo kuivua. Tärkeintä näissä olosuhteissa on se viimeinen kierros viime hetkillä, kun silloin rata on aina kaikkein nopeimmillaan. Mutta nyt sitä ei päästy sitten kokemaan”, Räikkönen muistutti.