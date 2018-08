Urheilu

RoPS onnistui kaventamaan vain pisteellä HJK:n karkumatkaa – katso Veikkausliigan lauantain kohokohdat

Veikkausliigan kakkosena oleva RoPS kavensi HJK:n sarjajohtoa vain pisteellä, sillä joukkue nyhjäsi maalittoman tasapelin FC Interin vieraana Turussa. RoPS:lla on nyt 25 ottelusta 46 pistettä.Sunnuntaina Kuopiossa KuPS:n vieraana pelaavalla HJK:lla on 50 pistettä mutta pelattuja otteluita kaksi vähemmän kuin RoPS:lla.Sarjataulukossa asemiaan kohensi Tampereen Ilves, joka voitti kotiottelussaan TPS:n 2–0. Ilves on nyt viidentenä, mutta eroa Eurooppa-liigan karsintapaikkaan eli kolmanteen sijaan on vain neljä pistettä. Kolmentana on FC Honka, joka voitti FC Lahden lauantaina 2–0.Lauantain neljännessä ottelussa PS Kemi ja SJK pelasivat maalittoman tasapelin.