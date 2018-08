Urheilu

Alisa Vainio urakoi Ruotsi-ottelussa 5 000 ja 10 000 metriä

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aikuisten

Suomen joukkueet yleisurheilun Ruotsi-ottelussa Tampereella (31.8.-1.9.)