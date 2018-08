Urheilu

Paneeko Lauri Markkanen tilastonsa uuteen uskoon? Chicago Bulls herkuttelee viime kauden huippuhetkillä

NBA-liigan alkuun on vielä puolitoista kuukautta, mutta Chicago Bulls on jo aloittanut faniensa lämmittämisen tulevaa kautta varten.Bulls julkaisi Twitterissä lähes kolmen minuutin koosteen suomalaistähtensä Lauri Markkasen viime kauden parhaista paloista. Mukaan mahtuu niin kolmosia, donkkeja, näyttäviä torjuntoja kuin hyviä syöttöjäkin.tulokaskausi oli vahva ja hän oli heikon Bulls-ryhmän ehdoton valopilkku. Hän heitti 15,2 pistettä ottelua kohti, otti 7,5 levypalloa, antoi 1,2 koriin johtanutta syöttöä ja torjui 0,6 kertaa.Hän oli tulokkaista neljänneksi tehokkain ja otti toiseksi eniten levypalloja. Viime kauden huippuhetki osui tammikuiseen otteluun New York Knicksiä vastaan, kun Markkanen johdatti Bullsin 122–119-voittoon heittämällä oman ennätyksensä 33 pistettä.Markkanen on harjoitellut kesän aikana hyvin, ja julkisuuteen tulleista kuvista päätellen voimaa on tarttunut vartaloon. Nähtäväksi jää, miten hyvä kakkoskaudesta tulee.harjoitusottelut käynnistyvät syyskuun loppupuolella, ja Chicago astelee parketille 30. syyskuuta New Orleans Pelicansia vastaan.Varsinainen kausi käynnistyy Bullsin osalta 18. lokakuuta vieraspelillä Philadelphia 76ersiä vastaan.