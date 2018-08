Lokomotiv Moskova ei ole pelannut vuosiin Mestarien liigassa mutta nousi Uefan säännön avulla ykköskoriin – lohkoarvonta on tänään torstaina

Urheilu

Mestarien liigan arvontakorit:

C More Sport 1, Eurosport 1 ja Viasat Sport Premium näyttävät Mestarien liigan lohkoarvonnan suorana lähetyksenä kello 19 alkaen.

Mestarien liigan lohkoarvonta järjestetään tänään torstaina kello 19 alkaen Monacossa. Samassa yhteydessä Euroopan jalkapalloliitto Uefa palkitsee viime kauden parhaan mies- ja naispelaajan.Lohkoarvontaa varten 32 joukkuetta on sijoitettu neljään koriin. Lisäksi saman maan joukkueet eivät voi joutua samaan lohkoon eivätkä venäläiset ja ukrainalaiset joukkueet.Ykköskoriin pääsevät viime kauden Mestarien liigan voittaja (Real Madrid), Eurooppa-liigan voittaja (Atlético Madrid) sekä Uefan maapisteiden perusteella kuuden parhaiten pisteitä saaneiden maiden mestarit.Kuudenneksi eniten Uefan seurapisteitä on kerännyt Venäjä, joten mestarijoukkue Lokomotiv Moskova on arvonnan ykköskorissa. Lokomotivin omien Uefa-pisteiden perusteella joukkue kuuluisi alimpaan eli neloskoriin. Lokomotiv ei ole neljään vuoteen pelannut euro-otteluita. Viiden pelatun kierroksen jälkeen Lokomotiv on Venäjän liigassa viidentenä.Toinen pieni yllätys on se, että viime vuoden Mestarien liigan finalisti Liverpool on vasta kolmoskorissa. Selitys löytyy Liverpoolin Uefa-pisteistä – joukkue häviää pisteissä niukasti AS Romalle, joka saa kakkoskorin viimeisen paikan.Real MadridAtlético MadridFC BarcelonaBayern MünchenManchester CityJuventusParis Saint-GermainLokomotiv MoskovaBorussia DortmundPortoManchester UnitedShakhtar DonetskBenficaNapoliTottenham HotspurRomaLiverpoolSchalkeLyonMonacoAjaxTsSKA MoskovaPSV EindhovenValenciaViktoria PlzeňClub BruggeGalatasarayYoung Boys BernInter MilanoHoffenheimCrvena zvezdaAEK Ateena