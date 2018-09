Urheilu

Lauri Marjamäellä edessä vaikea tehtävä – Onko Jokerien menestyminen KHL:ssä edes mahdollista?

Jääkiekkomaajoukkueella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saako

Jokerien

Marjamäki

Leijonissa

Jokerien

KHL-kauden

Marjamäki

Kokenut Kontiola johtaa suomalaisten joukkoa KHL:ssä

Keskushyökkääjä

Kontiola

Itänaapurin

KHL:n

Rahakas

Hyvin

Nopea