KHL:n uudistukset ovat vain kosmetiikkaa

kautta jääkiekon KHL:ää kertoo yhden asian. Se on pelaajien liiga.Pelaajat hankkivat omaisuuksia. Seurat maksavat, kituvat ja elävät ulkopuolisella tuella.Syksyllä 2014 KHL alkoi kiinnostaa Suomessa, kun Jokerien eksoottinen avauskausi kolkutteli.Vuodet ovat kertoneet, etteivät odotukset saa katetta. KHL:ssä pelaajat vaihtuvat, seurojen määrää vähennetään ja uudistuksia tehdään.Täksi kaudeksi otettiin NHL:stä tuttu kahden pisteen laskutapa sarjataulukkoon. Ottelun voittaja saa kaksi pistettä riippumatta siitä, miten voitto tuli. Jos peli on 60 minuutin jälkeen tasan, saa häviäjäkin yhden pisteen.Kosmetiikkaa, pelkkää pintapuuteria. Näin ei sarja tasoitu.KHL:ssä mikään ei oikeasti muutu. Suuret seurat mälläävät taivaisiin asti ulottuvilla budjeteillaan ja venyttävät muodollisia palkkakaton rajoja.Jokerienkin asema itäliigassa on kuin sementtiin valettu. Läntisen konferenssin suuret seurat ovat rahoillaan tavoittamattomissa.Kaukalossa Jokerit pystyy ajoittain horjuttamaan mahtiseuroja, mutta pitkien pudotuspelisarjojen voittamiseen mahdollisuudet ovat olemattomat.KHL matkii usein isoveljeään NHL:ää, mutta unohtaa samaan aikaan, ettei kilpailu tasoitu seurojen eroja kasvattamalla.