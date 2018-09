Manageri ja entinen huipputaitoluistelija Laura Lepistö luottaa intuitioon, kun hän ottaa urheilijoita talliinsa – ”Välillä tuntuu, että teemme tätä hyvää hyvyyttämme”

Urheilu

Manageri ja entinen huipputaitoluistelija Laura Lepistö luottaa intuitioon, kun hän ottaa urheilijoita talliin

Entisenä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS:n

Lepistö

Urheilumanageroinnista

Managerina

Millainen

Suomen

Omaa