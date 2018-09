Urheilu

Lotta Lepistö puristi täpärään voittoon Toscanan ympäriajon prologissa – ”Olen melko hyvä kurveissa”

ykköspyöräilijäoli perjantaina vahvassa kisavireessä voittaen Italiassa Toscanan ympäriajon lyhyen prologin.Lepistö päihitti Cervelo-Biglan tallikaverinsasekunnilla. Lepistön aika oli 2.56.”Olipa mukava voittaa kilpailutauon jälkeen. Kilpailu oli todellinen sekuntien taistelu. Olen melko hyvä kurveissa, ja se säästi aikaa. Tosin eivät linjat olleet mitenkään täydelliset”, Lepistö sanoi tiedotteessa.ympäriajossa, joka järjestetään italialaispyöräilijämuistoksi, ajetaan vielä maantie-etapit lauantaina ja sunnuntaina.Lauantain etapilla on mittaa 133,6 kilometriä, ja luvassa on myös pitkiä mäkiä. Sunnuntain etapille tulee mittaa 121,8 kilometriä.Cervelo-Bigla on menestynyt UCI:n 2.2. Elite-luokan kisassa useana vuonna, ja Lepistön tallikaverionkin voittanut kilpailun kahtena edellisenä vuotena.”Olen valmiina viikonloppuun tukemaan meidän kuskeja”, Lepistö sanoi.