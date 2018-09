Urheilu

Uusi jalkapalloliiga on mutkikas kuin bysantin temppeli – Näin Uefan uusi kilpailu pelataan

Euroopan

jalkapalloliiton Uefan uusi kilpailu Kansojen liiga alkaa lauantaina Suomen osalta, mutta mistä tässä uudessa kilpailussa oikein on kyse?Liigaan tutustumisen voi aloittaa vaikkapa tästä taulukosta:Lehtimies Allan Liuhala https://www.hs.fi/haku/?query=allan+liuhala opetti 1960-luvulla, että pitää kirjoittaa siten, että Pihtiputaan mummo ymmärtää. Kansojen liigan konsepti on kuitenkin tehty niin vaikeaksi, että sen ymmärtäminen on vaikeata jalkapallon asiantuntijoillekin.Torstaina Suomen maalivahdilta Lukas Hradeckylta https://www.hs.fi/haku/?query=lukas+hradeckylta kysyttiin, onko hänelle selvää, miten kilpailua pelataan? Ei ollut.”Se vaatii selittämistä ja keskittymistä, mutta se ei ole erityisen monimutkainen”, Uefan kilpailupäällikkö Giorgio Marchetti https://www.hs.fi/haku/?query=giorgio+marchetti sanoi BBC:lle.Kansojen liigan sisäistäminen on kuin astuisi bysanttiseen temppeliin. Alku on helppo, siitä vain pääovesta sisään, mutta sitten eteisaulan hämärässä aukeaa eteen loputon määrä vaihtoehtoja kaikkine sivuovineen. Lepattavien kynttilöiden valossa ja munkkien resitoinnin häiritessä keskittymistä on vaikea päättää, mihin suuntaisi seuraavaksi.

Miksi Kansojen liigaa pelataan?

Kansojen liiga on keksitty täyttämään tyhjää aikaa arvoturnauksien ja niiden karsintojen välissä merkityksellisillä otteluilla. Uusi kilpailu korvaa siten suuren osan aiemmista harjoitusmaa­otteluista kansainvälisessä jalkapallokalenterissa.

Mistä Kansojen liigassa pelataan?

Ensinnäkin uuden kilpailun voitosta, toiseksi noususta ylempiin liigoihin, kolmanneksi mahdollisimman hyvästä sijoituksesta, joka määrittelee maan aseman EM-karsintojen arvonnoissa ja neljänneksi neljästä ylimääräisestä paikasta EM-turnaukseen.Uefan 55 maata on jaettu kilpailussa niiden ranking-sijoituksen mukaan neljään eri liigaan, joista A-liiga on korkein taso ja D-liiga heikoin taso.Jokaisessa liigassa on neljä lohkoa, joissa on kolme tai neljä maata. Syys–marraskuussa joukkueet pelaavat toisiaan vastaan sekä kotona että vieraissa. Suomi pelaa C-liigassa, ja sen lohkossa ovat myös Viro, Unkari ja Kreikka.A-liigan lohkovoittajat pelaavat kesäkuussa välierät ja finaalin, jossa ratkaistaan Kansojen liigan voittaja. Mitä merkitystä on Kansojen liigan voitolla? Voittaja saa pokaalin, siinä se.Suurempi merkitys on sillä, että lohkovoitto Kansojen liigassa takaisi eräänlaisen takaportin tavoitella paikkaa EM-turnauksessa.Mutta ensin pelataan EM-karsinnat tavalliseen tapaan. Kansojen liigan uudistuksen ohessa myös EM-karsintoja on yksinkertaistettu. Joukkueet jaetaan kymmeneen lohkoon, joista lohkovoittajat ja lohkokakkoset saavat paikan EM-turnaukseen.Lohkoarvonnassa maat jaetaan karsintakoreihin Kansojen liigan sijoituksen mukaan, joten tätäkin arvontaa silmällä pitäen menestyminen Kansojen liigassa on eduksi. EM-karsinnat pelataan vuonna 2019.Sitten systeemin selittäminen monimutkaistuukin huomattavasti. EM-karsintojen jälkeen pelataan vielä Kansojen liigan pudotuspelit.

Miten Kansojen liigan paikat EM-turnaukseen jaetaan?

Lohkovoittajat kaikista neljästä liigasta, kaikkiaan 16 joukkuetta, pelaavat pudotuspelit maaliskuussa 2020. Pudotuspeleissä pelataan yksinkertaiset välierät ja finaali kussakin liigassa.Kilpailun formaatti takaa siis sen, että kaikkein huonoimmastakin D-liigasta pääsee yksi joukkue keittiön kautta EM-kisoihin. D-liigassa ovat Georgia, Latvia, Andorra, Kazakstan, Valko-Venäjä, Luxemburg, Moldova, San Marino, Azerbaidžan, Färsaaret, Kosovo, Malta, Makedonia, Armenia, Liechtenstein ja Gibraltar, joista vain Latvia on osallistunut aiemmin EM-turnaukseen.Jos lohkovoittaja on jo selviytynyt EM-turnaukseen karsinnoista, paikka ei mene automaattisesti lohkokakkoselle. Pudotuspelipaikan saa korkeimmalle sijoitettu joukkue kyseisessä liigassa.Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Suomen pitäisi voittaa oma lohkonsa, koska C-liigassa on niin monia Suomen yläpuolella rankingissa olevia joukkueita. Takaportti on ahdas ja vain vähän raollaan.