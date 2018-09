Hakkuri Urpo Sivula pelaa MM-avauksessa uransa 200. maaottelun: ”Jos näihin MM-kisoihin ei innostu, on väärässä paikassa”

Urheilu

Hakkuri Urpo Sivula pelaa MM-avauksessa uransa 200. maaottelun: ”Jos näihin MM-kisoihin ei innostu, on vääräss

Konkari

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

MM-avauksessa

Jos se

EM-lopputurnaus

Kansainvälisen

Päävalmentaja

Alkulohkossa vastaan tulee hallitseva maailmanmestari Puola

Urpo Sivula https://www.hs.fi/haku/?query=urpo+sivula saa kannettavakseen vaativan ja näkyvän roolin, kun Suomen lentopallomaajoukkue aloittaa sunnuntaina urakkansa MM-kisoissa Bulgarian Varnassa.Sivula, 30, on nyt Suomen joukkueen ykköshakkuri. Hänen tehtävänsä on viimeistellä pisteitä eli iskeä pallo mahdollisimman monta kertaa vastustajan kenttään tai torjunnan kautta kentän rajojen ulkopuolelle.vuosien tärkeimmissä turnauksissa tätä tehtävää on hoitanut Olli-Pekka Ojansivu https://www.hs.fi/haku/?query=olli-pekka+ojansivu , mutta hän kieltäytyi jo keskikesällä MM-kisoista perhesyihin vedoten.Sivula suhtautuu hakkurivastuuseen rennolla ammattiylpeydellä.”Olen tottunut siihen, että minulla on vastuunkantajan viitta. Jos näihin MM-kisoihin ei innostu, on väärässä paikassa. Ympäristö ja fiilis ovat kaikki niin erilaisia, mihin on tottunut muissa peleissä. Lähden nauttimaan täysillä”, sanoo Sivula, jolla on kokemusta yhdestä MM- ja viidestä EM-turnauksesta.sunnuntaina Suomi kohtaa isäntämaa Bulga­rian. Maaottelu on Sivulan uran 200:s. Ensimmäisen hän pelasi vuonna 2006 vain 18-vuotiaana ennen kuin oli esiintynyt kertaakaan kotimaan pääsarjassa.”Kyllä se 200. ottelu on hieno merkkipaalu. Jos ei olisi ollut muutamaa isompaa loukkaantumista, niitä voisi olla jo 250. Toivottavasti pystyisin vielä kymmenen vuotta pyörimään mukana, niin voisin saada tuon Eskon kiinni”, Sivula velmuili viitaten MM-joukkueen vastikään 40 vuotta täyttäneeseen passariin Mikko Eskoon https://www.hs.fi/haku/?query=mikko+eskoon , jolla on koossa 287 maaottelua.Se on kolmanneksi eniten Suomessa. Edellä ovat takavuosien passarikollega Kari Kalin https://www.hs.fi/haku/?query=kari+kalin (312 ottelua) ja maajoukkueen nykyinen päävalmentaja Tuomas Sammelvuo https://www.hs.fi/haku/?query=tuomas+sammelvuo (294).on Sivulasta itsestään kiinni, hän todellakin pelaa vielä kymmenen vuotta.”Pelaan niin kauan kuin paikat kestävät. Tämä on kuitenkin se ammatti, jota on tullut tehtyä koko aikuisikä. Tällä hetkellä en osaa muuta ajatellakaan”, sanoo Sivula, joka on pelannut seuratasolla Suomen lisäksi Turkissa, Italiassa ja Saksassa. Sivula uskoo, että varsinkin MM-kisoissa kokemuksesta on vain hyötyä.”Jotenkin se tuo sellaista rauhallisuutta tilanteisiin, eikä siellä ole todellakaan enää mitään uusia juttuja.”pelataan kahden vuoden välein. Suomi on ollut mukana vuodesta 2007 alkaen kuusi kertaa peräkkäin. MM-kisoihin Suomi selvisi vuonna 2014 MM-kisoissa, ja silloin tuloksena oli mainio 9. Sija.Viime vuonna Puolassa Sivula ei kuitenkaan mahtunut EM-joukkueeseen. Nyt kyse on siis tavallaan paluusta arvokisoihin.”Ei kai siinä ollut sen kummempaa syytä. Viime EM-kisoissa oli eri porukan aika. Valmentajat tekevät päätökset, mikä joukkue on sillä hetkellä paras, ja se lähtee kisoihin. Nyt oli tarve minunlaiselle pelaajalle, ja nyt ollaan taas mukana.”kalenterin erikoisuuksia on se, että MM-kisojen alla Suomi pelasi elokuun jälkimmäisellä puoliskolla kolme EM-karsintaottelua.Ne eivät sujuneet odotetusti, sillä tuloksena oli kaksi tappiota Romanialle.Varsinkin tappio viisieräisessä kotiottelussa oli kirvelevä.”En usko, että EM-karsinta enää vaikuttaa. Se oli vähän oma projektinsa. Toki tulos ei ollut vielä se, mitä haettiin, mutta tammikuussa on mahdollisuus saada se EM-paikka. Tätä MM-turnausta lähdetään pelaamaan omana juttunaan. Luulen, että kaikki ovat valmiimpia tuleviin otteluihin”, Sivula sanoi. Tuomas Sammelvuon https://www.hs.fi/haku/?query=tuomas+sammelvuon mukaan Suomen ensisijainen tavoite MM-kisoissa on mennä jatkoon kuuden maan alkulohkosta. ”Se on kova, hyvä ja realistinen tavoite”, hän sanoo.Suomi pelaa alkulohkon ottelunsa Bulgarian Varnassa. Kisojen toinen isäntämaa on Italia.HS esittelee Suomen alkulohkon ohjelman:

Bulgaria–Suomi su 9.9 klo 20.30

Bulgaria on Kansainvälisen lentopalloliiton rankingissa 14:s, Suomi 18:s. Pelaa innokkaan kotiyleisönsä edessä. Viime vuoden EM-kisoissa ylsi puolivälieriin.Sammelvuo: ”Bulgaria on tehnyt koko valmistautumisjakson Varnassa ja pelannut ison määrän harjoituspelejä. Kotikenttä on yksi äänekkäimmistä halleista, joita lentopallomaailmasta löytyy. Ajatellen viime EM-kisoja poissa ovat hakkurija passari Goergi Bratojev https://www.hs.fi/haku/?query=goergi+bratojev .”

Suomi–Kuuba pe 14.9. klo 17

Kuuban rankingsijoitus on 16:s. Joukkuetta varjostaa kesällä 2016 Tampereella tapahtunut joukkoraiskaus, josta sai vankeustuomion useita Kuuban silloisia maajoukkuepelaajia.Sammelvuo: ”Kuten aina, Kuuba on melkoinen arvoitus. Siitä ei ole ollut tietoa, ketä pelaajia heillä on matkassa.”

Suomi–Puola la 15.9 klo 20.30

Puola on puolustava maailmanmestari vuodelta 2014, ja sen rankingsijoitus on kolmas. Viime vuoden EM-kisoissa ei päässyt kahdeksan parhaan joukkoon.Sammelvuo: ”Etukäteen lohkon voittajasuosikki. Se on selvä juttu.”

Suomi–Puerto Rico su 16.9 klo 17

Maailmanrankingin (29:s) perusteella lohkon helpoin, mutta myös tuntemattomin vastustaja.Sammelvuo: ”Heillä on todella hyvä hakkuri Maurice Torres https://www.hs.fi/haku/?query=maurice+torres , ja heillä on hyvä jakso alla. Erittäin kova joukkue.”

Suomi–Iran ti 18.9. klo 17

Yle seuraa MM-kisoja suorilla lähetyksillä.