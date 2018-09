”Metsäfilosofi” odottaa paikkaansa Huuhkajien ykkösmaalivahtina – Jesse Joronen on Dostojevskia ja Orwellia lukeva älykkömaalivahti

Urheilu

”Metsäfilosofi” odottaa paikkaansa Huuhkajien ykkösmaalivahtina – Jesse Joronen on Dostojevskia ja Orwellia lu

Maalivahdit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joronen

Mutta

Kaverit

Joronen

Pestit