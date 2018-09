Suomi luottaa naisiin ja ruuniin – ratsastuksen MM-kilpailujen joukkueessa on vain naisia: ”Latinalaisessa Amerikassa tilanne on täysin päinvastainen”

Urheilu

Suomi luottaa naisiin ja ruuniin – ratsastuksen MM-kilpailujen joukkueessa on vain naisia: ”Latinalaisessa Ame

Seitsemän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vahva naisedustus

Tänä vuonna

Ratsastuksen MM-kilpailut Yhdysvalloissa Tryonissa 11.–23.9.

Suomalaiset ratsastuksen MM-kisoissa

Esteratsastus

Kenttäratsastus

Kouluratsastus

Pararatsastus

Lännenratsastus reining