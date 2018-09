Urheilu

Müncheniläisjoukkue herättää vähintäänkin huomiota – pelaa Oktoberfestin kunniaksi ”lederhoseneissa”

Saksan

näkyvimpiä traditioita on Münchenin Oktoberfest, jossa litran oluttuopit kilisevät, ja innokkaimmat miehet pukeutuvat lederhoseniin eli hieman hassun näköisiin nahkahousuihin.Saksan kolmannella sarjatasolla pelaava 1860 München on joka vuosi Oktoberfestin hengessä mukana ja julkaisee teemaan liittyvän peliasun.Tämän vuoden peliasu julkistettiin tiistaina: paita on sinivalkoruudullinen kuin pöytäliina ja pelihousut ovat ulkoisesti kuin lederhosenit, mutta nahkaa ne eivät sentään ole. Pelipaitaa seura myös myy 89,90 eurolla, mutta sortseja ei ole kaupan – sen tilalle lienee syytä hankkia oikeat lederhosenit.Joukkue käyttää Oktoberfest-peliasuaan ensimmäisen kerran 22. syyskuuta Wehen Wiesbadenia vastaan pelattavassa ottelussa.Oktoberfest alkaa juuri 22. syyskuuta ja päättyy 7. lokakuuta.