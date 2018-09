HIFK haastaa Kärpät – HS esittelee joukkueiden tärkeimmät pelaajat ja arvioi, miten Liigassa käy kaudella 2018–2019

Urheilu

HIFK haastaa Kärpät – HS esittelee joukkueiden tärkeimmät pelaajat ja arvioi, miten Liigassa käy kaudella 2018

HS

Koonnut: Heikki Miettinen HS, grafiikka: Petri Salmén HS, kuvat: Liiga ja joukkueet

esittelee Liigan 15 joukkueen vahvuuksia ja heikkouksia sekä perustiedot, kuten kuka on päävalmentaja ja kuinka suuri on pelaajabudjetti. Avainpelaajista saa lisätietoa siirtämällä ”nappia”.IFK kompuroi taas CHL:ssä, mutta niin sille kävi viime vuonnakin ja silti joukkue otti pronssia. Päävalmentaja Ari-Pekka Selinin opit alkavat purra. Voi sopivaa väylää pitkin edetä loppuotteluun.HPK on kulkenut vuoristorataa, ja viime kausi oli iso pettymys onnistuneen edelliskauden jälkeen. Kerho tekee ruuhkaa pudotuspeliviivan tuntumaan ja voi onnistuessaan pullahtaa ylempään kastiin.Liigassa kymmenen joukkuetta jatkaa pudotuspeleihin, mutta Ilves tuskin kuuluu niihin. Voi parhaimmillaan yltää kovaan sutinaan playoff-viivan tuntumassa, mutta taso liian kapea pitkään runkosarjaan.Mikkelissä juhlittiin viime kauden päätteeksi, kun Jukurit oli paras kolmesta ”Mestis-joukkueesta”. Edelleen realistinen tavoite rakentuu kamppailuun KooKoota ja Sportia vastaan.Jyväskylässä alkoi läpiveto, kun JYP putosi IFK:ta vastaan puolivälierissä. Se oli kova kohtalo seuralle, joka sentään oli voittanut CHL:n. Nyt kokematon ja nuori Lauri Merikivi, 35, rakentaa uutta kivijalkaa menestykselle ja saa vähän opetellakin Liigan kujeita.Sami Kapanen valmentaa KalPaa toista kokonaista kautta. Viime syksynä Kapanen harkitsi vapaaehtoista eroa mutta onneksi pysyi seurassa. Liikkuva ja nopea jääkiekko kuuluu KalPan vahvuuksiin.Pitkä sarja on työläs KooKoon tasoiselle joukkueelle. Laatu ei riitä kuin kamppailemaan entisen Mestis-kerhon mestaruudesta.Puolustaa mestaruutta ja on vahvin mestariehdokas tälläkin kaudella. Laatua riittää ja valmennus osaa motivoida. Mestaruutta ei ole helppo voittaa monta kertaa peräkkäin, mutta Kärpät pystyy siihen.Pekka Virta ei ole valmentajana kaikkein mielikuvituksellisin, ja hänellä voi olla vaikea saada sanomansa perille Lukossa. Viime kausi painui penkin alle, ja vaikeaa on taas luvassa.Pelkästään se, että vaativa Ville Nieminen on Pelicansin päävalmentaja, tekee kaudesta mielenkiintoisen. Pelicans oli tykkikunnossa jo helteisessä Pitsiturnauksessa.Tero Lehterä rakensi viime kaudella SaiPan, joka yllätti alussa kaikki. Näin voi käydä taas. SaiPa on yleensä vahvimmillaan marraskuun taukoon asti. Mitä sitten tapahtuu, ei kukaan osaa sanoa.Tulokasvalmentaja Ari-Pekka Pajuluoma on tekemättömän paikan edessä. Sportista on vaikea takoa menestyjää, mutta yrittää täytyy. Materiaali ei mahdottomiin veny.Konemainen Tappara pelaa taas mitaleista ja hallitsee runkosarjaa, mutta onko Jukka Rautakorven metkut silti jo nähty? Joukkue on kova ja menee pitkälle.TPS menetti kaksi jättimäisen kovaa nimeä, kun Henrik Tallinder ja kapteeni Tomi Kallio lopettivat huipulla. Turussa etsitään Kallion korvaajaa, ja päävalmentaja Kalle Kaskinen tarjoaa Kaapo Kakolle vastuuta. Yksi uusi tarina voi saada alkunsa.Ässillä on joukkue, jolla voisi hyvinkin menestyä ja kamppailla pudotuspelipaikoista. Talous ollut lujilla, mutta kaukalossa valo näyttää vihreää. Sakari Salminen on kovan tason paluumuuttaja, jos kaikki rullaa.