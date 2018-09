Urheilu

Atte Ohtamaa palaa Liigaan parhaassa peli-iässään –”Varmasti joka osa-alueella on kehitettävää”

Oulun Kärpät

https://www.hs.fi/haku/?query=julius+junttila

Ohtamaa,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paluumuuttaja

Ulkomailta

Liigan tärkeimmät pelaajasiirrot

HIFK

Tulleet:

Lähteneet:

HPK

Tulleet:

Lähteneet:

Ilves

Tulleet:

Lähteneet:

Jukurit

Tulleet:

Lähteneet:

JYP

Tulleet:

Lähteneet:

KalPa

Tulleet:

Lähteneet:

Kookoo

Tulleet:

Lähteneet:

Kärpät

Tulleet:

Lähteneet:

Lukko

Tulleet:

Lähteneet:

Pelicans

Tulleet:

Lähteneet:

SaiPa

Tulleet:

Lähteneet:

Sport

Tulleet:

Lähteneet:

Tappara

Tulleet:

Lähteneet:

TPS

Tulleet:

Lähteneet:

Ässät

Tulleet:

Lähteneet: