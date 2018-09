Jääkiekkoilija Kyle Quinceyn NHL-kausi keskeytyi vaimon vaikeaan raskauteen, ja pelit jatkuvat IFK:ssa: ”Toivottavasti saamme toisen lapsen Suomessa”

Urheilu

Jääkiekkoilija Kyle Quinceyn NHL-kausi keskeytyi vaimon vaikeaan raskauteen, ja pelit jatkuvat IFK:ssa: ”Toivo

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

IFK:n

Kyllä

Yksi

Miten

Lopulta

IFK:ssa

Quincey

JYPin ja IFK:n ottelun tulos ei ehtinyt HS:n tähän painokseen. Lue juttu verkosta osoitteesta HS.fi/urheilu