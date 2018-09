Urheilu

Peter Vesterbacka aloitti urheilu-uransa 70-luvun Porissa – nyt hän haluaa salibandylle oman NHL:n

Salibandy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vesterbacka

Salibandyn

Liiton

Naisten liiga lauantaina: Pelicans SB–NST ja Classic–SB Pro klo 17. Miesten liiga sunnuntaina: LASB–TPS klo 16, Classic–Happee, EräViikingit–Karhut, SPV–Indians, OLS–Oilers ja Koovee–Steelers klo 17