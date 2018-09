Suomen kierrätyskokoonpano kiusasi yhden erän maailmanmestari Puolaa, mutta se ei riittänyt – ”Tulos oli ihan oikeutettu”

Urheilu

Suomen kierrätyskokoonpano kiusasi yhden erän maailmanmestari Puolaa, mutta se ei riittänyt – ”Tulos oli ihan

Varna

Suomen

”Ero

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ottelun

Avauserä

”Vastustaja

Ottelu