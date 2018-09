Pisteet eivät ratkaise järjestystä, ja erilaisia lohkovaiheita on peräti kolme – lentopallon MM-kisat eivät hurmaa ainakaan yksinkertaisuudellaan

Urheilu

Suomi kohtaa Iranin tiistaina kello 17. Yle TV2 näyttää ottelun suorana.

varmisti sunnuntaina jatkopaikkansa lentopallon MM-kisoissa, ja maanantaina joukkue valmistautui alkulohkon päätöskamppailuun Irania vastaan, joka on vuorossa tiistaina.Mitä jatkopaikka sitten käytännössä tarkoittaa?Kun neljä alkulohkoa on saatu päätökseen, jaetaan jatkoon päässeet 16 joukkuetta neljään jatkolohkoon. Näiden lohkojen voittajat ja kaksi parasta kakkosta jatkavat kolmannelle kierrokselle.Kuusi jäljellä olevaa joukkuetta jaetaan kahteen lohkoon, joista molemmista kaksi parasta menee välieriin ja siitä mitalipeleihin. Mestari on selvillä 30. syyskuuta.Alkulohkovaiheessa turnauksesta putoaa siis vain kahdeksan joukkuetta, toisessa vaiheessa putoaa kymmenen ja kolmannessa vaiheessa kaksi.ei ole MM-lentopallon ainoa erikoisuus. Myös joukkueiden keskinäinen järjestys lohkoissa sekä mukaan tulevien pisteiden merkitys on hieman erikoinen.Joukkueiden keskinäinen järjestys ei määrity sarjapisteiden mukaan, vaan ratkaisevaa on voittojen määrä. 3–0- ja 3–1-voitoista saa kolme pistettä, ja 3–2-voitosta kaksi pistettä. 2–3-tappiosta saa yhden pisteen.Näin alkulohkon viidestä pelistä neljä voittoa lukemin 3–2 ottanut joukkue sijoittuisi kahdeksalla pisteellään paremmin kuin kolme voittoa lukemin 3–1 ottanut joukkue yhdeksällä pisteellään.Toki sarjapisteillä on merkitystä, jos voittoja on saman verran. Joukkueiden keskinäinen ottelu sen sijaan on kaikkien vähämerkityksisin, ja sitä ennen lasketaan eräsuhdetta ja eräpisteiden suhdetta.toiselle kierrokselle selviytyneet joukkueet kuten Suomi saavat toisen kierroksen sarjataulukkoon mukaansa alkulohkossa hankkimansa kaikki sarjapisteet.Mukana ovat pisteet myös niiltä mailta, jotka putoavat jatkosta. Suomi saa siis pitää Kuubalta ja Puerto Ricolta saamansa viisi sarjapistettä ja mahdolliset Iran-ottelusta tulevat sarjapisteet. Ne lasketaan mukaan toisen kierroksen lohkon sarjataulukkoon.Sen sijaan voitot, tappiot ja eräpisteet eivät siirry toiselle kierrokselle. Näin ollen alkulohkon sarjapisteillä on merkitystä vasta voittojen ollessa tasan tai parhaita lohkokakkosia määritettäessä.