”Onhan tämä vähän outoa”, sanoo 19-vuotias Niko Suihkonen – MM-kisoissa ratkaisijaksi noussut lentopalloilija meni ensimmäisen kerran treeneihin 4-vuotiaana

Urheilu

”Onhan tämä vähän outoa”, sanoo 19-vuotias Niko Suihkonen – MM-kisoissa ratkaisijaksi noussut lentopalloilija

Varna

Suomen

”Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime

Kisojen

”Suomen

Lentopalloon

Lapsuuden

Suomi pelaa Irania vastaan alkulohkon viimeisen ottelunsa tiistaina klo 17.