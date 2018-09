Urheilu

Jokereilla on paras myyntivaltti, mutta miksi Hartwall-areenan katsomoissa on tyhjää?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Voittava

Jääkiekko

Jokerit–Magnitogorsk Hartwall-areenalla keskiviikkona kello 18.30