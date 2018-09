Urheilu

Lentopalloliitto oli väärässä MM-kisojen pelijärjestelmästä – Suomen mahdollisuudet jatkoon olemattomat

Lentopallon

Italialla

Italian

MM-kisojen ottelujärjestelmä on herättänyt kysymyksiä turnauksen edetessä, ja keskiviikkona tilanteeseen saatiin Suomen kannalta varsin ikävä käänne.Suomi selvitti tiensä alkulohkosta toiseen vaiheeseen, jossa vastaan asettuvat Italia, Hollanti ja Venäjä. Suomen lentopalloliitto tiedotti aiemmin, että alkulohkosta siirtyvät mukana vain pisteet, eivät voitot. Näin ei kuitenkaan ole.”Toisin kuin alunperin on kerrottu MM-kisojen 2. kierrokselle siirtyvät 1. kierrokselta pisteiden lisäksi myös kaikki voitot, tappiot, erät ja eräpisteet”, Lentopalloliitto tiedotti Twitterissä.Ero aiemmin kerrottuun on merkittävä, sillä sarjataulukon järjestys määräytyy ensisijaisesti nimenomaan voittojen mukaan.Jos Lentopalloliiton alkuperäinen tulkinta olisi ollut oikea, kaikki jatkolohkon joukkueet lähtisivät liikkeelle nollasta voitosta. Näin ei kuitenkaan nyt ole, ja Suomen urakka näyttää lähes mahdottomalta.on viisi voittoa, Hollannilla neljä, Venäjällä kolme ja Suomella kaksi. Kun jatkolohkosta MM-turnauksen kolmanteen vaiheeseen selviävät neljän lohkon voittajat ja kaksi parasta lohkokakkosta, on Suomen jatkopaikka todella epätodennäköinen.Suomen pitäisi ensinnäkin voittaa kaikki kolme otteluaan, ja sekin voi riittää vain lohkokakkoseksi, jos muut ottelut menevät sopivasti ristiin.Suomella on jatkoon päässeistä joukkueista heikoin eräsuhde, joten kahden parhaan lohkokakkosen joukkoon pääseminen vaatisi melkoista ihmettä.Suomi kohtaa kello 22.15 perjantaina alkavassa ottelussa. Lauantaina vastassa on Hollanti kello 18 ja sunnuntaina hallitseva Euroopan mestari Venäjä samaan aikaan.