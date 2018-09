Ruotsissa on hurja jalkapallobuumi: Tukholman derbyn 50 000 lippua myytiin jo loppuun – lipunvälittäjistä jo varoituksia

Urheilu

Ruotsissa on hurja jalkapallobuumi: Tukholman derbyn 50 000 lippua myytiin jo loppuun – lipunvälittäjistä jo v

jalkapallon kuumin paikallisvääntö tukholmalaisten AIK:n ja Hammarbyn välillä on tänä vuonna normaaliakin kiinnostavampi. On jopa sanottu, että ottelusta tulee yksi suurimmista, mitä Ruotsissa on pelattu.Suureen kiinnostukseen vaikuttaa erityisesti se, että AIK johtaa sarjaa, ja Hammarby on toisena neljän pisteen päässä. AIK hävisi viime viikonloppuna ensimmäisen kerran yli vuoteen (Norrköpingille 0–2), mutta Hammarby pystyi kaventamaan eroa vain pisteellä jäätyään Siriuksen vieraana 1–1-tasapeliin.näkyy myös ensi sunnuntaina Friends-areenalla pelattavan ottelun lipunmyynnissä: kaikki lähes 50 000 lippua on jo myyty. Vaikka Ruotsissa jalkapallo kerää huomattavasti suuremmat yleisömäärät kuin Suomessa, Friends-areenan täyttyminen on kuitenkin poikkeustapaus. AIK:n yleisökeskiarvo on noin 17 000.Koska ottelu on loppuunmyyty, myös epäviralliset lippujenvälittäjät ovat liikkeellä. AIK varoittaa verkkosivuillaan muun muassa Viagogon tai Biljett.nu-sivuston kautta ostetuista lipuista: ne ovat reilusti ylihintaisia tai pahimmassa tapauksessa väärennettyjä.AIK:n mukaan mustan pörssin kauppiaita on myös ennen ottelun alkua stadionin ulkopuolella.liput otteluun maksavat? Jos on onnistunut hankkiman lipun AIK:n virallisen lipunmyynnin kautta, hinta on ollut 230–499 kruunua (noin 23–50 euroa). Viagogolla lipunhinnat vaihtelevat 50 eurosta yli 500 euroon. Lisäksi päälle tulevat runsaat toimituskulut.