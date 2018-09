Ratamoottoripyöräilijä Mika Kallio jatkaa KTM-tallin testikuskina – ”Nyt on hyvä, kun tietää, mitä jatkossa on luvassa”

Urheilu

Ratamoottoripyöräilijä Mika Kallio jatkaa KTM-tallin testikuskina – ”Nyt on hyvä, kun tietää, mitä jatkossa on

Mika Kallio jatkaa seuraavan kauden KTM-tallissa, jossa hän toimii ensi vuonna testikuljettajana.Kallio aloittaa jo neljännen kautensa KTM:n MotoGP-projektin testikuljettajana.Mika Kallio allekirjoitti tiistaina Itävallassa jatkosopimuksen KTM:n kanssa. Suomalainen tulee jatkamaan tiimin testikuljettajana kaudella 2019.”Tietysti kaikki oli jo aika lailla pidemmän aikaa tiedossa, mutta nyt saatiin homma valmiiksi ja sopimus allekirjoitettua”, Kallio sanoo tiedotteessa.loukkasi polvensa heinäkuussa Sachsenringin MotoGP-osakilpailun vapaissa harjoituksissa.Kallion piti ajaa tällä kaudella viisi MotoGP-kisaa tehtaan kuljettajana, mutta loukkaantuminen pilasi suunnitelmat ja hän ajoi vain Jerezin ja Barcelonan osakilpailut.”Nyt on hyvä, kun tietää, mitä jatkossa on luvassa. Jo etukäteen oli tiedossa, että villinkortin kisoja ei tule niin paljon, koska KTM:llä on ensi vuonna myös satelliittitiimi ja sitä myötä neljä pyörää kilpailuissa”, Kallio sanoo.Laji on kuitenkin loukkaantumisherkkä, ja on sovittu, että Kallio on tuuraava kuski kaikille neljälle kuljettajalle.