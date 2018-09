Urheilu

Kaksi voittoa ja mestaruus on Klubin – mestaruus ei tule samanlaiseen näytöstyyliin kuin viime vuonna

Jalkapallon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kapteeni

Mestaruus

HJK–RoPS Telia 5G -areenalla kello 18.30. Ruutu.fi näyttää ottelun.