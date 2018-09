Italian tähtihakkuri Ivan Zaitsev lähes pitelemätön – tyly tappio varmisti Suomen MM-urakan päättymisen sunnuntaina

Urheilu

Italian tähtihakkuri Ivan Zaitsev lähes pitelemätön – tyly tappio varmisti Suomen MM-urakan päättymisen sunnun

Toinen

Tähtipelaajiensa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Varsinkin

Zaitsev

Neljästä

Jäljellä