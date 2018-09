Urheilu

FC Barcelonan pelaaminen Floridassa sai lisää vastatuulta, päätös ottelusta olisi historiallinen

Espanjan

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

La Ligan

Javier Tebas

Barcelonan

Se

Jääkiekon

Jääkiekkoliiga

Lähde: Reuters