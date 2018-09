Urheilu

Jääkiekon liigaseurojen tuloskunto tökkii – HIFK:n ulkoilmaottelulla oli kaksijakoinen vaikutus: ”Halusimme jä

Liigaseurojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurimmat

Suurinumeroisten

Helsingin

”Ulkoilmaottelu oli valintamme, joka vaati valtavan määrän töitä ja taloudellisia satsauksia.”