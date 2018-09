Urheilu

Vantaan Ducks hakee mitalipaikkaa Kummelin hengessä – menestys tyhjensi naisten liigan maajoukkueen pelaajista

Vantaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt

Monenlaisia

Viime

Naisten Mestaruusliigasta povataan huipputasaista - ”Mahdotonta luetella, ketkä ovat keväällä mitaleilla”

Lentopallon

Kokkonen

Vantaan Ducks avaa kautensa lauantaina vieraspelillä Savo Volleyta vastaan. Ensimmäinen kotipelinsä Ducks pelaa 14. lokakuuta Hurrikaani-Loimaata vastaan.