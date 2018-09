Henri Aallon joukkuetoveri näki painajaisia Mika Lehkosuon huutamisesta: ”Sitten tuli vielä aah-huuto, käsien levittelyä ja pään pyörittelyä. Kultaketju heilui kaulassa”

Urheilu

Henri Aallon joukkuetoveri näki painajaisia Mika Lehkosuon huutamisesta: ”Sitten tuli vielä aah-huuto, käsien

Kaikki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilaisuus

Suomessa

Aalto

Seinäjoella

jalkapalloilijat melkeinpä poikkeuksetta haluavat ulkomaille pelaamaan. Niin halusi myös espoolainen Henri Aalto https://www.hs.fi/henkilo/Henri+Aalto . Lähes pakkomielteisesti.”Halusin nähdä maailmaa ja oppia itsestäni jotain. Ehkä halusin muuttaa omaa espoolaisuuttani”, FC Hongan puolustaja Aalto sanoo.Hän teki Veikkausliiga-kausien jälkeen reissuja Etelä-Amerikkaan. Hän harjoitteli Chilessä Magallanesissa ja yritti päästä testeille Argentiinaan ja Kolumbiaan, jossa järjestettyyn testiin hän ei kuitenkaan päässyt.”Minulla oli luontainen uteliaisuus pelata jossain muualla”, Aalto sanoo.Testit seurasivat toisiaan Englannin Kakkosliigan Burton Albionissa, Italian Serie B:ssä Crotonessa ja Norjan Fredrikstadissa. Mutta seurat valitsivat aina jonkun muun tai palkkaan ei löytynyt tarvittavia varoja.ulkomailla löytyi lopulta tammikuussa 2017 Saksasta, neljänneltä sarjatasolta VfB Oldenburgista, jossa pelasi myös entinen honkalainen Antti Mäkijärvi https://www.hs.fi/henkilo/Antti+Mäkijärvi . Tasoltaan Regionalliga Nord on Aallon mukaan huonompi kuin Veikkausliiga, mutta eri tavalla hankala sarja pelaajalle.”Jos yrität siellä tehdä oikeassa peliasennossa oikeita ratkaisuja, ei kukaan oikein arvosta. Siellä taistellaan, taklataan ja juostaan”, Aalto sanoo.Aalto oppi nopeasti väistämään taklauksia, tilannekovuutta ja ilkeämpää kilpailua.”Meillä oli ensimmäisellä kaudella vanhan liiton kovanaama, entinen bundesliigapelaaja Dietmar Hirsch https://www.hs.fi/henkilo/Dietmar+Hirsch+ valmentajana. Hänellä eivät hermot kestäneet. Hävityn kotipelin jälkeen hän rääkkäsi meitä muutaman päivän. Juoksimme vaan”, Aalto sanoo.Aalto myöntää, ettei ollut riittävän hyvä nousemaan ylemmäs kolmosbundesliigaan. Silti hän kehittyi.”Olen itsevarmempi ja rauhallisempi ja hahmotan paremmin, mitä kentällä tapahtuu”, Aalto sanoo.Neljä vuotta sitten FC Hongassa hän voitti puolustuskamppailuistaan 54 prosenttia, nyt lukema on 74 prosenttia, ja hän on InStat-tilastojen mukaan liigan kolmanneksi paras oikea pakki HJK:n Rafinhan https://www.hs.fi/henkilo/Rafinhan ja Ville Jalaston https://www.hs.fi/henkilo/Ville+Jalaston+ jälkeen.Aalto palasi Honkaan heinäkuussa. Hongan vaativaan systeemiin totutellessa meni pari viikkoa.Aallon mukaan Hongassa tehdään hyvin asioita, ja päävalmentaja Vesa Vasara https://www.hs.fi/henkilo/Vesa+Vasara on rauhallisen vaativa.”Nyt on ollut kiva pelata Hongassa futista, se on ihan eri laji.”hän oli ehtinyt kokea paljon ennen Saksan reissua. Hän todisti pelaajana FC Hongan uhon ja tuhon, koki Seinäjoen Jalkapallokerhossa mestaruuden ja näki orastavat ongelmat.Aalto pääsi pelaamaan suomalaisten huippuvalmentajien Mika Lehkosuon https://www.hs.fi/henkilo/Mika+Lehkosuon ja Simo Valakarin https://www.hs.fi/henkilo/Simo+Valakarin alaisuudessa ja näki myös vierestä Shefki Kuqin https://www.hs.fi/henkilo/Shefki+Kuqin haasteet valmentajana edellisen Hongan lopun aikoina.”Bana [Lehkosuo] oli aika ankara nuorille Hongassa. Hänellä oli tapana huutaa, jos antoi pari harhasyöttöä treeneissä. Etenkin minulle, Tapio Heikkilälle https://www.hs.fi/henkilo/Tapio+Heikkilälle ja Toni Roschierille https://www.hs.fi/henkilo/Toni+Roschierille ”, Aalto sanoo.Aalto imitoi Lehkosuon huutamista.”Henkka sä olet taas ollut ryyppäämässä kolme päivää. Sä et voi pelata noin. Tapsa, mä lähetän sut vuodeksi pelaamaan käsipalloa, jos kerran vielä teet noin”, Aalto kertoo.”Sitten tuli vielä aah-huuto, käsien levittelyä ja pään pyörittelyä. Kultaketju heilui kaulassa.”ei ollut todellakaan ollut ryyppäämässä. Aallon mukaan Roschier näki painajaisia, joissa Lehkosuo huutaa. Polttareissaan Roschier pääsi traumoistaan pelaamalla Lehkosuota vastaan.”Bana opetti maanisesti kädestä pitäen kaikkia koko ajan. Se auttoi minua valtavasti”, Aalto sanoo.Hongan edellinen taustayhtiö Pallohonka Oy meni konkurssiin kauden 2014 jälkeen. Sillä kaudella päävalmentajana oli Kuqi, jota Aalto sanoo arvostavansa tosi paljon.”Hän oli vaikeassa paikassa. Minua harmittaa kuva, joka ihmisille on jäänyt. Hän on lämmin ihminen”, Aalto sanoo.Taustayhtiön rahavaikeuksien takia Kuqi maksoi pelireissuilla ruokia ja pelaajien asuntojen rästivuokria.Aalto näki, miten päävalmentaja Simo Valakari https://www.hs.fi/henkilo/Simo+Valakari+ ja pääomistaja Raimo Sarajärvi https://www.hs.fi/henkilo/Raimo+Sarajärvi+ ottivat yhteen. Mestaruuskauden 2015 lopulla Valakarilla ja Sarajärvellä oli konflikti.”Mestaruusjuhlissa Simo ja Raipe menivät pihalle. Raipe oli vain hiljaa. Simo dramaattiseen tyyliin osoitti käsillään taivasta ja maata. Vähän ajan päästä he tulivat itkien ja halaten baariin. He olivat sopineet asian omalla tavallaan. Se oli sympaattinen hetki”, Aalto sanoo.Aalto ei ihmettele lainkaan Valakarin menestymistä, ensin Suomessa ja sitten Norjassa.”Simo on todella paneutunut ja haluaa kokeilla kaikkea uutta. Siksi hän pärjää. Hänellä on hyvä ulosanti.”

Kuka kaikista valmentajistasi on paras?

FC Honka–HJK Tapiolan urheilupuistossa kello 15.00. Ruutu.fi näyttää ottelun.