Honka–HJK-ottelu päättyi HJK-fanien kentälle ryntäämiseen ja poliisihevosten väliintuloon – ”Seuraava vaihtoehto on sitten tyhjät kannattajakatsomot”

viimeinen paikallisottelu Tapiolan urheilupuistossa FC Hongan ja HJK:n välillä olisi ollut erittäin onnistunut ottelu ilman HJK-fanien aiheuttamaa selkkausta ottelun jälkeen. Kun erotuomari Mattias Gestranius https://www.hs.fi/henkilo/Mattias+Gestranius vihelsi pilliin, ryntäsi sen jälkeen toisesta päädystä kymmeniä HJK-faneja kentälle.Osa heistä näytti pyrkivän toisen sivukatsomon kulmaan Hongan kannattajien eteen haastamaan riitaa. Kentälle tuli sen jälkeen kymmeniä järjestyksenvalvojia, poliiseja ja hevospoliiseja, jotka saattoivat HJK:n fanit takaisin omaan päätyynsä. Ainakin yksi fani joutui poliisihevosen töytäisemäksi.Varsinaista väkivaltaa ei näyttänyt esiintyvän kentällä, enemmän fanien touhu jäi uhitteluksi.Pelaajat poistuivat ohjeiden mukaisesti nopeasti kentältä ottelun jälkeen.urheilutoimenjohtaja Hexi Artevan https://www.hs.fi/henkilo/Hexi+Artevan mukaan turvallisuusriskeihin oli varauduttu.”Siellä on korkean luokan turva-aita ja poliisit, mutta sitten jos pari sataa ihmistä päättää olla hölmöjä samaan aikaan, niin silloin siinä käy noin. Seuraava vaihtoehto on sitten tyhjät kannattajakatsomot”, Arteva sanoi.Artevan mukaan Hongalla oli ottelussa 60 järjestyksenvalvojaa.”Tämä oli poliisin kanssa yhteistyössä suunniteltu korkean riskin ottelu. Harmi, että tällainen hieno tapahtuma, jossa on kaksi pelaavaa joukkuetta ja kovat panokset, päättyy tuolla tavalla”, Arteva sanoi.FC Hongan päävalmentaja Vesa Vasara https://www.hs.fi/henkilo/Vesa+Vasara sanoi toivovansa, että kaikki osapuolet kunnioittaisivat joukkueiden työtä. Kentälle ryntäys kertoi hänen mielestään kunnioituksen puutteesta.HJK:n kapteenin Rafinhan https://www.hs.fi/henkilo/Rafinhan mukaan fanit näyttivät huonoa esimerkkiä.”Minun lapseni tulevat jokaiseen kotiotteluun, 9-vuotias poika ja 7-vuotias tyttö, ja toivottavasti he eivät näe tuollaista. Todella kauhea tilanne”, Rafinha sanoi.

