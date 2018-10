Huippuvalmentaja: Kimi Räikkönen nousi huipulle, vaikka suomalaisessa urheilussa on tasapäistämisen kulttuuri, joka ei suosi erityislahjakkuuksia

Urheilu

Huippuvalmentaja: Kimi Räikkönen nousi huipulle, vaikka suomalaisessa urheilussa on tasapäistämisen kulttuuri,

Kimi Räikkönen

Malvelan mukaan

ei ollut koulussa kympin oppilas.Räikkönen on esimerkki erityistyypistä ja -lahjakkuudesta, joka nousi autourheilussa maailman huipulle – siitä huolimatta, että suomalaisessa urheilussa vallitsee tasapäistämisen kulttuuri.Tätä mieltä on jyväskyläläinen Marko Malvela https://www.hs.fi/henkilo/Marko+Malvela , joka tunnetaan parhaiten useitten suomalaisten huippu-uimarien valmentajana.Malvela puhui erityistyypeistä viime viikolla Nordic Business Forumin yhteydessä järjestetyssä keskustelutilaisuudessa.”Oikeastaan kaikki huippu-urheilijamme ovat erityistyyppejä, erikoisia tyyppejä. Eivät he muuten olisi huippuja. Se tarkoittaa käytännössä, että yleensä aina nämä huipputyypit ovat jollakin tavalla vieraantuneita keskiverrosta.””He eivät ole välttämättä parhaita koulussa. He eivät ole välttämättä parhaita sosiaalisissa tilanteissa eivätkä he osaa välttämättä edes elää ja toimia normistandardin mukaan”, Malvela sanoo ja huomauttaa, että samaa pätee vaikkapa musiikkiin ja muihin taiteisiin.tällaisen erityis­tyypin on hankala nousta huipulle.”Jos meillä on erityis­lahjakas ihminen, joka ei ole koulussa hirveän hyvä ja jonka on vaikea pysyä pulpetissa, hän ei oikein siihen keskivertoon sovellu.”Asiat ovat Malvelan mukaan kuitenkin menossa Suomessa parempaan päin.”Ymmärrys lisääntyy, opettajia koulutetaan pidemmälle ja paremmin. Ymmärrämme ja siedämme erilaisuutta paremmin, mutta aika paljon on matkaa siihen, mitä se voisi olla parhaimmillaan.”Malvela arvioi, että tasapäistämisen kulttuuri tuppaa karsimaan ääripäiden tyyppejä, joita huippu-urheilijat usein ovat.

Onko suomalainen urheilu siis menettänyt hyviä tyyppejä tasapäistämisen seurauksena?

”Vaikea sanoa, onko jollakin jäänyt läpimurto tekemättä sen takia, että häntä ei ole ymmärretty, mutta on tilanne parantunut”, sanoo Malvela, joka toimii myös Jyväskylän urheiluakatemiassa valmennuksen kehittäjänä ja tekee töitä monien eri lajien kanssa.Malvelan mukaan esimerkiksi jääkiekossa on aiemmin ollut vallalla käsitys, että urheilijan pitää olla tietynlainen ja kulkea tietynlainen urheilijan polku.”Hänen pitää olla kympin urheilija siinä mielessä, että hän harjoittelee, syö ja nukkuu hyvin ja hoitaa koulun hyvin. Jos on ollut vähän enemmän sen sorttinen, että tulee vaikka liikuntatunnille farkut jalassa, voi olla, että aikaisemmin on karsiutunut urheilusta pois jo ennen huippuvaihetta, koska ei ole tyyppinä sopinut siihen valtakulttuuriin. Nyt näitä erilaisia tyyppejä on päässyt huomattavasti pidemmälle.”

Myös yksilölajeissa

Tasapäistäminen

on Malvelan mukaan ajateltu, että urheilijan täytyy sopeutua tietynlaiseen systeemiin. Hän ottaa esimerkiksi sen, että uinnin sanotaan olevan kestävyyslaji.”Valmentaja saattaa tehdä sellaisen valinnan, että vaikka urheilija on tyypiltään millainen tahansa, hänet saatetaan panna uimaan maapallon ympäri, koska uinti on kestävyyslaji ja täytyy tehdä tietyt jutut valmiiksi sinne taustalle.”Malvelan mukaan tämä voi johtaa siihen, että lahjakas mutta vammoille altis urheilija joutuu lopettamaan rikkoutuneen olkapään takia.näkyy Malvelan mukaan yksilölajeissa helposti niin, että urheilijat pannaan isojen paradigmojen eli yleisesti oikeina pidettyjen väittämien mukaan harjoittelemaan.”Joukkuelajeissakin mennään helposti tähän paradigman ansaan, että odotetaan tietynlaista käyttäytymistä. Voi vähintään herättää pahaa verta, vaikka pelaaja voisi olla aivan loistava toisenlaisten paradigmojen vallitessa.”

Mitä sitten tasapäistämiselle voi tehdä?

Genetiikka,

”Yksi keskeinen juttu on se, että yleensä nämä huipputyypit tarvitsevat ihmisiä, jotka ymmärtävät heitä ja hyväksyvät heidät sellaisena kuin he ovat.”Malvelan mukaan vanhakantainen tapa on ollut se, että jos huipputyyppi ei sopeudu, hänet pannaan sopeutumaan tai hän joutuu pois systeemistä.”Entä jos ajatus olisikin sellainen, että ymmärretään häntä ja hyväksytään hänet sellaisena kuin hän on ja yritetään yhdessä miettiä, millä tavalla homma saataisiin toimimaan. Se on totta kai haastavaa, mutta se voi olla ensimmäinen askel.””Urheilussa tarvitaan ymmärrystä, miten huippu-urheilijan mielenlaatu toimii, missä hän on vahva ja missä heikko. Tulee oikeasti ymmärrys siitä, että huipputyyppi kokee, että tässä ollaan hänen asiallaan ja auttamassa häntä.”ympäristö ja persoonallisuuspiirteet erottavat huippu-urheilijan normaalista harrastajasta, Malvela muistuttaa.Ympäristöön kuuluvat muun muassa perhe, ystävät, harjoittelu ja valmentajat.Malvelan mukaan huippu-urheilijan luonteenlaadulle tyypillistä on todella voimakas usko omiin kykyihin pärjätä tilanteessa kuin tilanteessa. Tämä on osa niin sanottua minäpystyvyyden teoriaa.”Toinen kulmakivi on se, että kun on aikaisemminkin menestynyt, tai jos ei ole menestynyt, pystyy kaivamaan niistä voimaa. Se ei vaikuta hänen itsetuntoonsa heikentävästi.”Tähän liittyy myös kyky samaistua huippujen tekemiseen, innostua ja nähdä itsensä tekemässä samoja asioita.