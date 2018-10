Urheilu

Huippuvoimistelija Margarita Mamun selviytyi kivikovasta venäläisestä valmennus­prässistä ja voitti olympia­ku

Margarita Mamun

Mamun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mamunin

Mamunille

Kaksi

Toinen

Vaikka