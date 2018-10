Tiiliskivilogo vilisee vaatteissa yhä laajemmin – pääsuunnittelija on entinen jääkiekkoilija Ville Leino, jolle NHL-seura maksaa yhä miljoonia euroja

Urheilu

Tiiliskivilogo vilisee vaatteissa yhä laajemmin – pääsuunnittelija on entinen jääkiekkoilija Ville Leino, joll

Katukuvassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Billebeinon

Niin

Billebeinon

Jääkiekkoa