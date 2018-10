Urheilu

HJK mätkäisi paikallisottelussa riehuneille ankarat rangaistukset

Jalkapalloklubi on langettanut toistaiseksi voimassa olevat porttikiellot lauantain Honka-ottelussa riehuneille kannattajilleen.Osa HJK-faneista tappeli Hongan fanien kanssa toisen pääkatsomon edessä. Ratsupoliisit ja mellakkapoliisit saivat nujakoinnin päättymään ja ajoivat fanit kentältä.HJK:n tiistaina julkaiseman tiedotteen mukaan ottelussa riehuneilla kannattajilla ei ole asiaa sen otteluihin.”Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä viranomaisten ja tapahtuman järjestäneen seuran kanssa. Väkivaltaan ja hyökkäävään käyttäytymiseen syyllistyneet henkilöt on kyetty tunnistamaan, eivätkä he ole enää tervetulleita HJK:n otteluihin, mukaan lukien vierasottelut”, seura totesi.mukaan kielto on voimassa toistaiseksi.Samalla HJK toisti seuran olevan yhä pahoillaan ja järkyttynyt lauantain ottelun jälkitapahtumista.”Emme hyväksy väkivaltaa missään muodossa ja tuomitsemme kaiken väkivallan ja häiriökäyttäytymisen jalkapallo-otteluissa”, seura totesi.”Haluamme edistää positiivista, iloista ja kannustavaa jalkapallokulttuuria katsomoissa. Väkivalta ei kuulu jalkapalloon.”Ottelun tapahtumat johtavat myös Palloliiton kurinpitokäsittelyyn ja todennäköisesti otteluohjelmanmuutoksiin ensi kaudella.